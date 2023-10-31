В Україні хочуть дозволити продаж квартир, які забрали в рамках санкцій

У Верховній раді України зареєстрували законопроект, який передбачає дозвіл на продаж конфіскованих у рамках санкцій квартир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

За його словами, уряд зареєстрував у Раді законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо квартир, які стягнули в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції".

"Законопроект спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна - квартир, які стягуються у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції", - уточнив Мельничук.

Він розповів, що зміни хочуть внести до законів України щодо приватизації державного та комунального майна і приватизації державного житлового фонду.