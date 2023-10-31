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В Україні хочуть дозволити продаж квартир, які забрали в рамках санкцій
23:16 30.10.2023 |
У Верховній раді України зареєстрували законопроект, який передбачає дозвіл на продаж конфіскованих у рамках санкцій квартир.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постійного представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.
За його словами, уряд зареєстрував у Раді законопроект "Про внесення змін до деяких законів України щодо квартир, які стягнули в дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції".
"Законопроект спрямований на забезпечення реалізації Фондом державного майна нерухомого майна - квартир, які стягуються у дохід держави за рішенням суду відповідно до Закону України "Про санкції", - уточнив Мельничук.
Він розповів, що зміни хочуть внести до законів України щодо приватизації державного та комунального майна і приватизації державного житлового фонду.
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