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Рада і поліція погодили штрафи за порушення комендантської години: законопроєкт

09:38 30.10.2023 |

Право

 

У Верховній Раді у п'ятницю зареєстрували законопроєкт про встановлення адміністративної відповідальності за порушення комендантської години. Він погоджений з Національною поліцією та МВС, повідомив Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Депутати на чолі з заступником голови комітету Максимом Павлюком пропонують ввести штрафи для громадян від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (8500 - 17 000 грн).

Для бізнесу штрафи будуть більшими - від 3000 до 6000 мінімумів (51 000 - 102 000 грн).

Під час комендантської години забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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