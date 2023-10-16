Податковий комітет Ради підтримав законопроєкти про перезавантаження БЕБ

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкти, які передбачають першочергові заходи з реформування Бюро економічної безпеки.

Як повідомив очільник Комітету Данило Гетманцев, йдеться про проєкт закону №10088 та альтернативний до нього №10088-1.

Зокрема, обома документами передбачається:

* проведення нового прозорого конкурсу на зайняття посади керівника Бюро (за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів за прикладом практик НАБУ та НАЗК);

* оголошення урядом нового конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки;

* проходження впродовж року атестації діючих співробітників Бюро.

Як пояснив нардеп, атестація проводиться кадровою комісією в центральному апараті. Її предметом є оцінка професійної компетентності, рівня знань та умінь, професійної етики, доброчесності та наявності конфлікту інтересів у співробітників БЕБ.