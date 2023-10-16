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Податковий комітет Ради підтримав законопроєкти про перезавантаження БЕБ
Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкти, які передбачають першочергові заходи з реформування Бюро економічної безпеки.
Як повідомив очільник Комітету Данило Гетманцев, йдеться про проєкт закону №10088 та альтернативний до нього №10088-1.
Зокрема, обома документами передбачається:
* проведення нового прозорого конкурсу на зайняття посади керівника Бюро (за переважної участі в конкурсній комісії міжнародних експертів за прикладом практик НАБУ та НАЗК);
* оголошення урядом нового конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки;
* проходження впродовж року атестації діючих співробітників Бюро.
Як пояснив нардеп, атестація проводиться кадровою комісією в центральному апараті. Її предметом є оцінка професійної компетентності, рівня знань та умінь, професійної етики, доброчесності та наявності конфлікту інтересів у співробітників БЕБ.
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