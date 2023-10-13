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ВР пропонують зобов'язати аудіовізуальні медіа виробляти свої соціальні продукти
10:56 13.10.2023 |
Народний депутат Сергій Гривко (фракція "Слуга народу") пропонує зобов'язати аудіовізуальні мeдiа щороку власним коштом виробляти щонайменше 10 соцiальних продуктiв.
Відповідний законопроєкт №10141 про внесення змін до закону "Про медіа" щодо виробництва і трансляції соціального продукту нардеп зареєстрував у Верховній Раді, повідомляють на сайті парламенту.
Законопроєкт пропонує доповнити закон "Про медіа" новим терміном - "соціальний продукт" - аудіовізуальний твір, який містить суспільно корисну інформацію, спрямовану на розвиток особистості та суспільства, популяризацію ідей людяності та справедливості, здорового способу життя, інклюзивного суспільства, підтримку сімейних цінностей.
У законопроєкті зазначено, що до соціального продукту може належати інформація про висвітлення державних програм, спрямованих на захист державності, громадського порядку, підвищення обороноздатності держави.
Законопроєкт передбачає, що аудіовізуальні медіа власним коштом здійснюють виробництво соціального продукту в кількості щонайменше 10 одиниць аудіовізуальних творів тривалістю щонайменше дві хвилини кожен.
Документ обумовлює, що кожну одиницю власно виробленого соціального продукту аудіовізуальні медіа мають транслювати щонайменше двадцять чотири рази. Соціальний продукт під час його трансляції має бути позначений у такий спосіб, що дасть змогу відокремити його від інших аудіовізуальних продуктів.
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