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АНАЛІТИКА

Профільний комітет рекомендував Раді ухвалити в цілому законопроєкт про легалізацію медичного канабісу

23:56 10.10.2023 |

Право

 

Парламентський комітет із питань здоров'я, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в другому читанні та в цілому, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Комітет ВРУ з питань здоров'я підтримав законопроєкт про медичний канабіс до другого читання. Далі останній етап - голосування в цілому в залі парламенту", - написав Железняк у своєму телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт № 7457 "Про регулювання обігу рослин роду конопель (Cannabis) у медичних, промислових цілях, наукової та науково-технічної діяльності для створення умов розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань і посттравматичних стресових розладів, отриманих унаслідок війни" 13 липня 2023 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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