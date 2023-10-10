Зеленський підписав закон про відновлення е-декларування

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєект №9534, який передбачає повернення електронного декларування для чиновників та відкриття доступу до декларацій.

Про це йдеться в картці законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон очікував на підпис президента з 20 вересня, коли Рада ухвалила оновлений проєкт закону, який передбачав не лише відновлення обов'язкового електронного декларування, а й відкриття доступу до реєстру декларацій.

Нагадуємо:

Верховна Рада 5 вересня прийняла в цілому законопроєкт №9534 про відновлення електронного декларування для чиновників, але реєстр буде відкрито за рік.

Українці лише за добу зібрали понад 25 тисяч підписів під петицією з вимогою до президента накласти вето на законопроєкт №9534 та повернути його до парламенту, щоб відкрити реєстр майнових декларацій чиновників.

12 вересня президент Володимир Зеленський ветував закон про відновлення обов'язкового електронного декларування доходів та майна чиновників, який зберігав закритість реєстру ще на рік.

20 вересня Верховна Рада схвалила виправлений закон про відновлення е-декларування.