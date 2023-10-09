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Кабмін погодив законопроєкт про заборону використання земель Каховського водосховища

09:46 09.10.2023 |

Право, Україна

 

Уряд пропонує встановити заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища.

Як передає Укрінформ, про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі.

Відповідний законопроєкт підтримали сьогодні на засіданні Кабміну, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Сьогодні ухвалили законопроєкт, яким пропонуємо встановити заборону на передачу у власність, користування чи зміну цільового призначення земель Каховського водосховища", - сказав Шмигаль.

За його словами, заборона діятиме протягом 15 років. Єдині виключення, які дозволені, - це зміни з метою відновлення водосховища та здійснення заходів з охорони земель.

"Важливо, аби за цей час землі під Каховським водосховищем не змінили цільове призначення, і тим самим готуємо фундамент для відновлення водосховища та ГЕС", - зазначив Прем'єр.

Він нагадав, що рівно 4 місяці тому росіяни здійснили теракт на Каховській ГЕС. Уряд, за його словами, доклав дуже багато зусиль, аби впоратися з цією катастрофою.

Шмигаль зазначив, що уряд виділив 11,9 млрд гривень на ліквідацію наслідків підриву Каховської ГЕС, 8,5 млрд грн було виділено на будівництво магістральних водогонів забезпечення водою Кривого Рогу, інших громад Дніпропетровщини та півдня України.

"Перша нитка водогону Олеськ-Кряжове вже запущена, роботи активно тривають", - сказав він.

Глава уряду також нагадав, що 1,3 млдр грн було виділено Херсонській та Миколаївській військовим адміністраціям для відновлення житла людей, які постраждали через підтоплення. Ще майже 1 млрд гри було виділено для Херсонщини, Миколаївщини, Запорізької та Дніпропетровської областей на забезпечення транспортування питної води, адже після теракту багато громад взагалі не мали можливості її отримувати.

Крім цього, повідомив Прем'єр, уряд виплатив 93 млн грн одноразової допомоги населенню Херсонщини та Миколаївщини. Це виплати по 5 тисяч грн, які було надано для понад 18 тисяч наших громадян.

"Працюємо над подальшими кроками відновлення та подолання наслідків підриву Каховської ГЕС", - наголосив керівник уряду.

Як повідомлялося, вночі 6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. За фактом підриву окупантами Каховської ГЕС правоохоронці розпочали розслідування за статтею "екоцид".

У липні 2023 року Кабінет Міністрів затвердив постанову про реалізацію експериментального проєкту будівництва Каховського гідровузла, відбудови після руйнування Каховської ГЕС та забезпечення сталої роботи Дніпровської ГЕС. Станом на початок жовтня, на експериментальний проєкт, з урахуванням фінансування будівництва магістральних водогонів, виділено 8,5 млрд грн.
 

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