Бюджетний комітет вніс правки до законопроекту щодо військового ПДФО

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету переглянув рішення щодо законопроекту про військове ПДФО та вніс низку правок.

Про це у Фейсбуці повідомила голова комітету Роксолана Підласа, передає Укрінформ.

Бюджетний комітет переглянув рішення щодо законопроекту 10037 «Про військове ПДФО» і ухвалив за пропозицією народних депутатів розподіл «військового ПДФО».

Так, з 1 жовтня по 31 грудня 2023 року «військове ПДФО» спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ (Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України - ред.) на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн).

З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан «військове ПДФО» розподіляється в таких пропорціях: 45% - ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн), 45% - Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн) та 10% - розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд).

Як повідомлялось, наприкінці вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні проєкт закону "Про внесення змін до розділу VI Бюджетного кодексу України щодо забезпечення підтримки обороноздатності держави та розвитку оборонно-промислового комплексу України".