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Рада ухвалила закон про компенсації витрат на ремонт пошкодженого війною житла

14:49 05.10.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон про розширення форм надання компенсації за пошкодження об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій.

Як повідомляє Укрінформ, за ухвалення відповідного законопроєкту №10063 в цілому проголосували 310 народних депутатів.

Документ вносить зміни до ухваленого в лютому 2023 року рамкового закону "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України".

Також зміни вносяться до програми єВідновлення. Зокрема, вдосконалюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло пошкоджене або зруйноване через російську агресію. Поміж нововведень - виплата грошової компенсації за ремонт житла, зроблений громадянами за власний кошт.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня 2023 року за програмою "єВідновлення" погоджено виплати для майже 16 тис. родин на ремонти їхніх осель. Програма стартувала 10 травня. Кожен громадянин, чиє житло було пошкоджене внаслідок збройної агресії РФ, може подати заяву для отримання державної допомоги на поточний ремонт житла. Зробити це можна через портал "Дія" або звернувшись до центрів надання адміністративних послуг, органів соціального захисту чи нотаріусів.
 

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