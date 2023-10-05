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Законопроєкт про вилучення у громад ПДФО військових зазнав важливих змін до другого читання

12:57 05.10.2023 |

Право

 

Комітет з питань бюджету доопрацював законопроєкт №10037, який передбачав вилучення у громад податків на доходи фізичних осіб (ПДФО), сплачених військовими, та визначав порядок витрачання вільного залишку бюджетних коштів та залишку коштів спеціального фонду місцевих бюджетів, які утворилися на кінець бюджетного періоду.

Про це повідомила голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа.

За її словами, Комітет підтримав законопроєкт з наступними змінами до другого читання:

* "Звичайне ПДФО" залишається в громадах в обсязі 64%.

* Не менше 4% "звичайного ПДФО", що залишається в громадах, мають бути спрямовані на проведення розрахунків при виробництві теплової енергії, а також на підтримку підприємств з виробництва, постачання теплової енергії, а також централізованого постачання холодної води та водовідведення.

* У 2024 році всі громади будуть дотягуватися до рівня доходів 2021 року дотаціями.

* У 2024 році для всіх громад скасовується реверс (вилучення з місцевих бюджетів певних коштів на користь держбюджету, а потім перерозподіл цих коштів серед менш спроможних громад).

* Селам та селищам нададуть можливість здійснювати внутрішні та зовнішні запозичення за погодженням з Мінфіном. На сьогодні ця можливість працює лише для міських громад.

* Залишки на рахунках органів місцевого самоврядування дозволять використовувати на лікування та реабілітацію осіб, які постраждали від російської агресії.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування, крім пункту про вилучення "військового ПДФО", який буде застосовуватися з 1 жовтня 2023 року.
За матеріалами: Економічна правда
 

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