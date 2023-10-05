Законопроєкт щодо САП хороший початок, але потребує доопрацювання - голова місії МВФ

Міжнародний валютний фонд (МВФ) відзначає прогрес у просуванні реформи антикорупційних органів, однак очікує доопрацювання зареєстрованих у Верховній Раді законопроєктів про підвищення інституційної автономії Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) для виконання до кінця року структурного маяка програми EFF з Україною, повідомив глава місії МВФ Гевін Грей.

"Крім урядового законопроєкту, (у Верховній Раді) представлено ще два. Необхідно виконати певну роботу з доопрацювання цих пропозицій, щоб ухвалити остаточний закон, який відповідає програмі, а також зобов'язанням України перед Європейським Союзом та іншими зацікавленими сторонами, але який сумісний з українською правовою базою", - сказав він на брифінгу в Києві в середу за підсумками візиту команди МВФ.

Грей додав, що поданий у вересні до парламенту урядовий законопроєкт є дуже хорошим початком для обговорень.

За його словами, під час візиту до Києва на цю тему відбулися загалом хороші переговори з усіма зацікавленими сторонами, однак знадобиться ще "певна технічна робота".

Як повідомлялося, згідно з програмою розширеного фінансування EFF з Україною, до кінця грудня необхідно ухвалити законодавство для підвищення інституційної автономії САП, зокрема, щодо процедур добору, можливостей регулювання організаційної діяльності та механізмів дисципліни й підзвітності.

Уряд України схвалив відповідний законопроєкт про посилення самостійності та незалежності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в середині вересня.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, згідно із законопроєктом, САП отримає статус юридичної особи публічного права, у ньому чітко окреслюються повноваження керівника зі статусом заступника генпрокурора. Зокрема, керівник САП самостійно визначатиме штат, структуру та організацію установи. Законопроєктом також створюються механізми підзвітності та аудиту за участю міжнародних експертів і регулюються процедури конкурсного відбору прокурорів.