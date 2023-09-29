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АНАЛІТИКА

Нардепи пропонують із 2024 року не набирати студентів до вишів на вечірню та заочну форми навчання - законопроєкт

14:03 29.09.2023 |

Право

 

Народні депутати пропонують із наступного року не набирати студентів до вищих закладів освіти для здобуття ступенів бакалавра та магістра на вечірню та заочну форми навчання, а також для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра.

Відповідний законопроєкт №10092 про внесення до деяких законів змін щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року група народних депутатів зареєструвала у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до закону "Про вищу освіту", згідно з якими встановити, що у 2024 році прийом на навчання для здобуття вищої освіти здійснюється в особливому порядку, який визначає орган виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Згідно з пропонованими змінами, у 2024 році конкурсний відбір для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти здійснюється за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року та/або вступних випробувань 2022-2024 років, проведених із використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей).

Законопроєкт також пропонує встановити, що у 2024 році вступні випробування включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

Окрім цього автори законопроєкту пропонують доповнити закон "Про повну загальну середню освіту" положеннями про звільнення від державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти. Для учнів, які завершуватимуть здобуття початкової середньої освіти у 2024 році, пропонується провести державну підсумкову атестацію в режимі пілотування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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