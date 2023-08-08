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"Як посієш наволоком, то і вродить ненароком, а як посієш густо, то не буде пусто"
Українське прислів'я
В Україні пропонують запровадити нове свято, а саме День подяки 22 жовтня
Його хочуть прирівняти до державних свят і ввести додатковий вихідний у цей день. Сама дата походить зі США, а в Україні День подяки неофіційно відзначається із 2006 року.
Більше про свято та введення його в календар - читайте нижче в матеріалі Styler.
Навіщо в Україні День подяки
Автори законопроєкту №9574 стверджують, що встановлення дати святкування Дня подяки говорить про підняття вдячності на загальнонаціональний рівень, коли кожна людина матиме офіційну нагоду висловити подяку всім тим, кому вона бажає це зробити.
"Чому саме 22 жовтня? Осіння пора, багата урожаєм овочів та фруктів, сприятиме запровадженню традиції проводити дане свято за святковим (родинним) столом. У світі 22 жовтня відзначають День змін на краще. Свято "National Make A Difference Day" присвячене тому, щоб люди мали змогу спільними зусиллями змінити світ на краще, допомогти оточенню та зробити життя кращим, що логічно поєднується з ідеєю Дня подяки", - йдеться в пояснювальній записці.
Якщо законопроєкт ухвалять, перелік державних свят зміниться таким чином:
* 1 січня - Новий рік
* 8 березня - Міжнародний жіночий день
* 1 травня - День праці
* 8 травня - День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років
* 28 червня - День Конституції України
* 15 липня - День Української Державності
* 24 серпня - День незалежності України
* 1 жовтня - День захисників і захисниць України
* 22 жовтня - День подяки
* 25 грудня - Різдво Христове
Додамо, що під час дії воєнного стану вихідні на державні свята скасовуються.
Що відомо про свято Дня подяки
День подяки відзначають в багатьох країнах світу, і найчастіше воно пов'язане із закінченням сільськогосподарських робіт. Головна мета - подякувати за врожай та всі досягнення нації упродовж року.
Найбільш поширений День подяки в США - 23 листопада. У Канаді його відзначають у жовтні, в Україні - неофіційно у вересні. З 17 вересня 2017 року Свято подяки відзначається у форматі Всеукраїнського та набуває особливого поширення серед протестантського середовища.
Варто зазначити, що в українській культурі є схоже свято ще з часів слов'ян. Йдеться про Свято жнив, Обжинки, яке відзначали по закінченню збору врожаю.
У 2018 році Свято подяки відбулося 23 вересня на Хрещатику. В урочистостях взяли участь зірка Голлівуду Стівен Болдвін, мотиваційний спікер Нік Холл і відомий британський співак Мартін Сміт.
У США, які фактично є зачинателями Дня подяки, заведено святкувати в родинному колі. Родичі та друзі з'їжджаються зі всієї країни за спільний стіл з традиційними стравами.
Обов'язковими в День подяки є фарширований індик з журавлиновим варенням і солодкий пиріг з гарбузовою начинкою. До Дня подяки по всій країні відгодовують велику кількість індиків, щоб забезпечити кожну американську сім'ю хоча б одним.
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