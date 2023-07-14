Кабмін дозволив складати теорію на водіння у ЦНАПах

Кабінет міністрів розширив перелік сервісів у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Тепер там можна скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення раніше приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, забезпечених необхідним обладнанням.

Серед будівельних сервісів доступні:

→ внесення інформації до реєстру й уточнення даних;

→ скасування містобудівних умов та обмежень;

→ коригування адреси об'єкта та виправлення технічних помилок;

→ внесення змін до будівельного паспорта.

13 липня Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Відповідний законопроєкт №7354 підтримав 271 депутат.