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Кабмін дозволив складати теорію на водіння у ЦНАПах
Кабінет міністрів розширив перелік сервісів у центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП). Тепер там можна скласти теоретичний іспит на право керування транспортними засобами, замовити довідку про несудимість та отримати послуги у сфері будівництва. Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.
Теоретичний іспит для отримання водійського посвідчення раніше приймали сервісні центри МВС. Тепер його можна складати у ЦНАПах, забезпечених необхідним обладнанням.
Серед будівельних сервісів доступні:
→ внесення інформації до реєстру й уточнення даних;
→ скасування містобудівних умов та обмежень;
→ коригування адреси об'єкта та виправлення технічних помилок;
→ внесення змін до будівельного паспорта.
13 липня Верховна Рада дозволила самостійно проходити теоретичну частину перед іспитом на отримання водійського посвідчення. Відповідний законопроєкт №7354 підтримав 271 депутат.
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