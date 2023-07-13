Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада дозволила самостійно самостійно готуватися до теоретичного іспиту для отримання водійських прав

19:43 13.07.2023 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо запровадження адміністративної відповідальності у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами".

Прийняття відповідного законопроєкту №7354 у другому читанні та в цілому підтримав 271 нардеп, повідомив перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики, народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

Метою закону у пояснювальній записці до нього вказано "вдосконалення державного контролю у сфері підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами, зниження аварійності на автошляхах, зменшення корупційних ризиків під час підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв, проведення державної акредитації закладів (автошкіл), складання теоретичних та практичних іспитів тощо".

Для цього Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) доповнюється новими статтями:

* №127-3, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;

* №127-4, якою встановлюється адміністративна відповідальність за порушення порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, атестації їх спеціалістів та порядку приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами або видачі посвідчення водія.

Крім того, вносяться зміни до статей 221, 222 та 255 КУпАП з метою врегулювання питання притягнення до адміністративної відповідальності за вищезазначеними статтями.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 40,8581
  0,5778
 1,43

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,7126  0,01 0,03 37,3652  0,00 0,00
EUR 40,6274  0,23 0,57 41,5010  0,30 0,72

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9315  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес