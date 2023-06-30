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Надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою є порушенням його прав - мовний омбудсмен

 

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь заявляє, що надання громадянину України поза його волею інформації іншою мовою, ніж державною, є порушенням його прав.

"Будь-які зазіхання на юридичний статус української мови як державної на території України неприпустимі, оскільки порушують конституційний лад держави, загрожують національній безпеці та самому існуванню державності України", - про це йдеться в історичному рішенні Конституційного Суду України від 14 липня 2021 року щодо визнання конституційним закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - наводить слова Кременя пресслужба омбудсмена.

Коментуючи положення законопроєкту, які можуть позначитися на позиціях української мови в кінопрокаті й телеефірі, Кремінь зазначив, що як уповноважений із захисту державної мови готовий долучитися до фахових дискусій.

"Я собі поки що не уявляю, в який спосіб буде здійснюватись переклад і чи в повній мірі титрування може забезпечувати права громадян на отримання інформації та послуг українською мовою, як це визначено мовним законом", - наголосив він.

Мовний омбудсмен наголосив, що громадянин України не має обов'язку володіти іншою мовою, окрім державної, тому надання йому як споживачеві поза його волею інформації іншою мовою, ніж державна, є порушенням його прав.

Як повідомлялося, 28 червня президент Володимир Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради законопроєкт №9432, який визначає англійську як мову міжнародного спілкування в Україні, а також сприяє вивченню англійської громадянами України.

Законопроєкт серед іншого передбачає, що норма про демонстрування фільмів мовою оригіналу з українськими субтитрами запроваджуватиметься поступово з 2025 до 2027 року. Також визначено, що через чотири роки після скасування воєнного стану в закладах охорони здоров'я повинні будуть обслуговувати іноземців англійською мовою або через перекладача. Крім того, норми дублювання інформації та обслуговування іноземців у сфері транспорту англійською мовою набувають чинності за два роки після набуття чинності самим законом, а надання екстреної допомоги іноземцям здійснюватиметься англійською мовою за чотири роки після припинення воєнного стану. Зокрема, використання англійської мови в освітньому процесі для дітей раннього, молодшого та середнього дошкільного віку та вивчення англійської мови дітьми старшого дошкільного віку в дитсадках здійснюватиметься з 1 вересня 2026 року.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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