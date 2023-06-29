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Рада ратифікувала угоду з ЄС про участь України у програмі «Єдиний ринок»

14:03 29.06.2023 |

Право

 

Верховна Рада ратифікувала угоду між Україною та ЄС щодо участі у програмі «Єдиний ринок» - платформи для розвитку бізнесу, яка демонструє стійкість та забезпечує стабільний доступ споживачам до товарів і послуг.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Телеграмі, передає Укрінформ.

Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» - це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом € 4,2 мільярда, яка розрахована на 7 років (з 2021-го по 2027 роки). Приєднання України до вказаної програми дозволить посилити співпрацю з ЄС, що є особливо актуальним з огляду на євроінтеграційні процеси та набуття Україною статусу кандидата в ЄС.

Також участь України у програмі надасть додаткові стимули та можливості, у тому числі для підвищення конкурентоспроможності бізнесу, зокрема малого та середнього, створення та поширення високоякісної європейської статистики в Україні.

Як повідомлялось, Україна та держави ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія і Швейцарія) оголосили про початок переговорів щодо оновлення низки угод про вільну торгівлю. В нову редакцію передбачається включити розділи щодо малих та середніх підприємств, торгівлі та сталого розвитку, електронної комерції та технічного співробітництва.
Ключові теги: ЄС
 

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