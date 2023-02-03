Венеційська комісія проаналізує український закон про нацменшини без запиту з Києва

Венеційська комісія протягом наступних п'яти місяців підготує свій висновок щодо українського закону про національні меншини.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомили у Комісії 2 лютого.

"На запит очільника Моніторингового комітету ПАРЄ від 30 січня 2023 року, Венеційська комісія підготує висновок щодо закону України "Про національні меншини (спільноти)". Проєкт висновку винесуть на затвердження на 135 пленарній сесії Комісії, 9-10 червня 2023 року", - зазначають у повідомленні.

Цей закон - серед семи рекомендацій Єврокомісії, які Україна має виконати для подальшого руху до ЄС. При цьому, у рекомендаціях прописано, що закон має враховувати думку "Венеційки". Україна не зверталася за таким висновком перед ухваленням закону у грудні 2022 року, хоча й використала попередні висновки ВК та запитала думку інших інституцій Ради Європи ("ЄвроПравда" детально розповідала про ситуацію довкола закону у статті Саміт на половині шляху: як Україна виконує 7 вимог до кандидата у члени ЄС).

Оскільки висновок з'явиться лише за п'ять місяців, в України залишиться менше часу на виправлення потенційних зауважень до закону перед оцінкою її євроінтеграційного прогресу восени 2023 року.

Також у Венеційській комісії повідомили, що у березні оприлюднять висновок щодо закону про деолігархізацію - який очікують ще з осені 2021 року і без якого теж гальмується виконання однієї з семи рекомендацій Єврокомісії.