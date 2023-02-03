Венеційка нарешті дасть висновок за законом про деолігархізацію, без якого гальмується рух до ЄС

Венеційська комісія оголосила, що підготує свою оцінку щодо так званого закону про деолігархізацію, важливого для подальшої євроінтеграції України.

Як повідомляє "Європейська правда", інформацію про це опублікувала пресслужба.

"На запит очільника Моніторингового комітету ПАРЄ від 30 січня 2023 року, Венеційська комісія підготує висновок щодо закону України "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу у суспільному житті (олігархів)". Проєкт висновку винесуть для затвердження на 134 пленарній сесії Комісії 10-11 березня 2023 року", - зазначають у повідомленні.

Запит України щодо закону про деолігархізацію очікує розгляду ще з осені 2021 року, попри те, що на початку висновок очікували у грудні того ж року. Причини такого зволікання невідомі.

Після додаткового запиту керівника моніторингового комітету питання повернули до порядку денного.

Впровадження закону про деолігархізацію - серед визначених Єврокомісією 7 кроків для України, які потрібно здійснити для подальшої євроінтеграції. При цьому, у рекомендації вказано, що він має "враховувати майбутній висновок Венеційської комісії (ВК) щодо відповідного законодавства", тож змістовне виконання критерію перебуває "у режимі очікування" до появи цього висновку.

"ЄвроПравда" детально розповідала про це у статті Саміт на половині шляху: як Україна виконує 7 вимог до кандидата у члени ЄС.