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ВР призначила свого представника у Конституційному суді
Верховна рада підтримала призначення нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Дирдіна на посаду свого представника парламенту у Конституційному суді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера "Слуги народу" Юлію Палійчук у Telegram.
За її словами, рішення про нову посаду для Дирдіна було затверджено на пленарному засіданні парламенту.
Вона також зазначила, що Дирдін - юрист, адвокат, кандидат юридичних наук, має понад 15 років досвіду роботи в галузі права. У Верховній раді працює у Комітеті з питань правової політики.
Він замінив на цій посаді Ольгу Совгирю, яку ще у липні обрали суддею КСУ.
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