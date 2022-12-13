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АНАЛІТИКА

Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію ОАСК

10:38 13.12.2022 |

Право, Політика

 

12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт №5369 "Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook нардепа партії "Слуга народу" та члена комітету Ради з питань правової політики Романа Бабія.

"Щойно розглянули на комітеті законопроекти, присвячені ліквідації Окружного адміністративного суду Києва та утворенню Київського міського окружного адміністративного суду - № 5369 та 5370. Більшістю голосів рекомендували прийняти їх у першому читанні та в цілому. Очікуємо розгляду в залі найближчим часом", - написав Бабій.

Також він додав, що нардепи рекомендували призначити Максима Дирдіна постійним представником Верховної Ради у Конституційному Суді України.

Нагадаємо, законопроєкт про ліквідацію ОАСК був поданий президентом Володимиром Зеленським ще у квітні 2021 року.

Додамо, нещодавно американський уряд повідомив про введення санкцій проти чинного судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) Павла Вовка.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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