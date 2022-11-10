Посли G7 нагадали про важливість реформи процедури відбору до КСУ

Посли країн "Групи семи" (G7) наголосили, що судова реформа, включно з новою процедурою відбору до Конституційного суду України, залишається ключовим пріоритетом і має бути узгоджена з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Про це йдеться у повідомленні в Twitter німецького головування у групі послів G7 у Києві, пише "Європейська правда".

Посли також привітали успіхи у просуванні верховенства права Етичної ради при Вищій раді правосуддя, що почала діяти рік тому.

Як повідомив голова Верховної ради Руслан Стефанчук 1 листопада, Україна очікує на рішення Венеціанської комісії щодо законопроєкту про оновлення відбору суддів Конституційного суду України, ухвалення якого є однією з умов на шляху держави до європейської інтеграції.

Впровадження законодавства про процедуру добору суддів Конституційного суду, включаючи процес попереднього відбору на основі оцінки їх доброчесності та професійних навичок, відповідно до рекомендацій Венеціанської комісії, є однією з семи вимог Єврокомісії для оцінки прогресу України на шляху до ЄС.