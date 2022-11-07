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Суперечить нормам ЄС та FATF: нардепи пом'якшили контроль за доходами ексдепутатів
Народні депутати ухвалили в цілому законопроєкт №8008 з поправками, які послаблять контроль за політиками. Як пише керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін, поправки стосуються скорочення строку перебування у статусі "національного публічного діяча": до трьох років після звільнення або лише коли на посаді.
"Довічний моніторинг за такими особами вимагають міжнародні стандарти FATF та ЄС щодо протидії відмиванню грошей", - зазначає Шабунін.
Ініціаторами поправок є обраний від уже забороненої ОПЗЖ Григорій Мамка та представник Європейської солідарності Артур Герасимов.
"Тепер же фін- та держустанови зможуть моніторити таких діячів лише три роки після їхнього перебування на посаді. Тобто після трьох років "поза політикою" ті самі недоброчесні нардепи зможуть насолоджуватися корупційними зв'язками/запасами без зайвого контролю", - зазначили у Центрі протидії корупції.
Шабунін уточнив, що депутати також викинули з закону посилений моніторинг олігархів.
У ЦПК сподіваються, що президент Володимир Зеленський накладе вето на цей закон.
"Тим більше, за нашою інформацією, Банкова не причетна до цього голосування, - додав Шабунін.
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