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АНАЛІТИКА

Україна приєдналася до Європейської організації публічного права

16:28 24.10.2022 |

Право

 

Україна стала повноправним членом Європейської організації публічного права.

Відповідний закон 21 жовтня 2022 року підписав президент України Володимир Зеленський.

Членство в Європейській організації публічного права сприятиме:

* подальшій співпраці та прогресивному розвитку освіти й науки в Україні та Європі;
* ефективній реалізації реформ в Україні, зокрема й підготовки висококваліфікованих фахівців у сфері права;
* реалізації спільних проєктів та ініціатив.

Також це дозволить залучити ЄОПП до адаптації національного законодавства до європейського для реалізації задекларованого стратегічного курсу державної політики України - вступу до ЄС.

Станом на 5 липня 2022 року до Угоди приєдналися 17 країн.

Європейська організація публічного права (ЄОПП) - міжнародна організація, створена у 2004 році в Афінах, Греція. Метою Організації є поширення знань у галузі публічного права та просування європейських цінностей через публічне право.

ЄОПП має статус спостерігача в Генеральній Асамблеї ООН, Міжнародній організації праці, Міжнародній організації з міграції.

ЄОПП реалізує велику кількість проєктів технічного співробітництва, які допомагають урядам та установам у світі просувати реформи у широкому спектрі галузей. Основні сфери допомоги передбачають: правосуддя та верховенство права, зокрема реформу кримінальної та цивільної юстиції, права людини, право комерційної та інтелектуальної власності, екологічне та сільськогосподарське право, наближення національного законодавства до законодавства ЄС, реформа державного управління, належне управління та антикорупція, місцеве самоврядування та децентралізація, розвиток громадянського суспільства та демократизація.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: ЄС
 

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