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ВР має намір запровадити іспити з основ Конституції, історії та держмови для набуття громадянства України
Верховна Рада планує передбачити складання іспитів з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою як умову для набуття громадянства України.
Ухвалення відповідного законопроєкту №7606 за основу підтримали 309 народних депутатів на пленарному засіданні у вівторок, повідомив член фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає, що умовами прийняття в громадянство України іноземців/людей без громадянства є знання основ Конституції та історії України, а також володіння державною мовою та обов'язкове складання іспитів із цих предметів.
Відповідно до запропонованого нововведення до законодавства, іноземець/особа без громадянства, яка хоче набути українського громадянства, письмово подає заяву про те, що у разі набуття громадянства вона зобов'язується скласти іспити з основ Конституції України, історії країни, на рівень володіння державною мовою та протягом двох років надати документи про складання таких іспитів.
Одночасно законопроєкт пропонує запровадити особливі умови набуття громадянства для осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, які становлять державний інтерес для України, проходять військову службу за контрактом у Збройних силах України, зокрема нагороджених державною нагородою, або тих, які отримали дозвіл на тимчасове проживання. Такі особи будуть зобов'язані протягом двох років із моменту прийняття до громадянства України скласти іспити з основ Конституції, історії України та на рівень володіння державною мовою.
Законопроєкт передбачає, що невиконання зобов'язань щодо складання іспитів є підставою для втрати громадянства.
Як повідомлялося, законопроєкт ініціював прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Документ було зареєстровано у Верховній Раді 28 липня.
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