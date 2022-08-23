Зеленський підписав закон про бомбосховища в кожній новобудові

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким забудовники зобов'язані передбачати наявність бомбосховищ в новобудовах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на картку закону на сайті Верховної ради.

Зазначимо, закон передбачає зміну підходів до формування системи споруд цивільного захисту. Зокрема, при плануванні та забудові на рівні містобудівної документації на регіональному та місцевому рівнях.

Тепер документація має обов'язково містити розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту, який визначає план розвитку укриттів і забезпечення безперешкодного доступу до них.

Закон містить такі ініціативи:

* врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розробки будівельної документації;

* спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;

* обов'язкове розміщення споруд цивільного захисту (укриттів ,сховищ, бомбосховищ) при будівництві об'єктів, на яких будуть постійно перебувати понад 50 осіб або періодично перебувати понад 100 осіб;

* необхідність утримання укриттів в постійній готовності.

Також на час воєнного стану та протягом року після його припинення в прийнятих в експлуатацію багатоквартирних будинках, в яких ще не завершено процедуру приєднання до електромереж, електроенергію для технічних цілей продаватимуть за цінами, визначеними як для колективного побутового споживача.