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Рада підтримала законопроєкт про захист прав інвесторів нового житла

16:36 15.08.2022 |

Право

 

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5091 про гарантування речових прав на об'єкти нерухомості, які будуть збудовані в майбутньому.

Законопроєкт у редакції від 14 серпня на засіданні у понеділок підтримали 257 голосами, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграм-каналі.

За його словами, ухвалення закону надасть можливість запустити банківську іпотеку після набуття ним чинності. При цьому норми про оподаткування будуть внесені пізніше окремою ініціативою.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: іпотека
 

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