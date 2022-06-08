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Зеленский разрешил приостанавливать действие строительных норм на время войны
19:07 08.06.2022 |
Президент Владимир Зеленский подписал закон №2254-IX "О внесении изменений в некоторые законы Украины о первоочередных мерах реформирования сферы градостроительной деятельности", призванный ускорить и упростить восстановление городов и сел, пострадавших в результате боевых действий, а также расширить возможности для обеспечения временным жильем граждан , потерявших дома.
Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
"Сделан очередной шаг в направлении упрощения процедур в сфере градостроительной деятельности. Подписанный президентом закон призван решить ряд градостроительных вопросов, возникших в результате многочисленных разрушений и требующих оперативных действий. Он также способствует комплексному восстановлению и поддержанию жизнедеятельности общин. В частности, предлагает стратегические подходы к восстановление разрушенных населенных пунктов", - подчеркнул Чернышев.
В частности, закон:
* определяет пути восстановления разрушенных населенных пунктов;
* определяет процедуры размещения временных сооружений, предназначенных для временного проживания и обслуживания граждан, лишившихся жилья;
* упрощает процедуры и механизмы капитального строительства объектов для временного проживания лиц, лишившихся жилья (в частности, процедуры выделения земельных участков);
* регулирует процедуры, связанные с размещением производственных мощностей перемещенных (эвакуированных) предприятий.
Кроме того, закон внедряет новый специальный вид градостроительных программ - Программу комплексного восстановления населенного пункта (территории), которая должна определить пространственные и социально-экономические приоритеты, а также комплекс мер для обеспечения восстановления каждого региона, населенного пункта, каждой территории, понесшей потери и разрушений в результате боевых действий.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот закон 12 мая. Среди прочего закон также предоставляет Кабинету министров право принимать решения о приостановлении действия строительных норм на период военного положения.
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