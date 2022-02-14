Зеленский ввел в действие указ СНБО о санкциях против телеканала «Наш» и компании Витрина ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против телеканалов "Наш", "Макси-ТВ" и ООО "Витрина ТВ" (Москва, РФ).

Соответствующие указы от 11 февраля размещены на сайте президента Украины.

Санкции сроком на 5 лет вводятся против ООО "Наш 24" (Киев, Украина), ООО "Наш 365" (Киев, Украина), ООО "Наша Прага" (Киев, Украина), "Demosena Investments Ltd" (Лимасол, Кипр), а также ООО "Витрина ТВ" (Москва, РФ).

Санкции, в частности, предусматривают: блокирование активов; ограничение торговых операций; предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; остановку выполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или остановку лицензий или других разрешений; запрет пользоваться радиочастотным ресурсом Украины; запрет передачи технологий, прав на объекты права интеллектуальной собственности.

Как сообщалось, 11 февраля в Харькове прошло выездное заседание СНБО. Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил в введении санкций против телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ".

"Введены санкции против компании "Наша Прага" (Макси-ТВ – ИФ), против компании "Наш 24", "Наш 365" (телеканал "Наш – ИФ) и компании, которая непосредственно является, насколько мы проинформированы, собственником всех этих компаний, которая находится на Кипре в г.Лимасол… Компания, которая находится на Кипре точно так же попала под наши ограничительные санкции сроком на 5 лет", - рассказал Данилов на пресс-конференции по итогам заседания СНБО в Харькове.

Кроме того, на срок 5 лет введены санкции против российского общества с ограниченной ответственностью "Витрина ТВ", ретранслирующего находящиеся под санкциями телеканалы.

"Что касается санкций, ООО "Витрина ТВ", зарегистрированное в г.Москва… Это компания, которая поставляет услуги для продвижения компаний, которые находятся под санкциями на территории нашей страны – она предоставляет услуги по ретрансляции российских телеканалов, которые заблокированы на территории нашей страны. Санкции выданы на срок 5 лет", - рассказал Данилов.

На сайте Национального совета по телевидению и радиовещанию указано, что ООО "Наша Прага" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Макси-ТВ" в формате "Культурно-развлекательный. Фильмопоказ". ООО "Наш 365" является телевещателем с зарегистрированным логотипом "Наш" в формате "информационно-аналитический".