Порошенко инициирует изменения в закон о теробороне: все бойцы должны получить оружие

В закон о территориальной обороне должны быть внесены изменения, позволяющие всем бойцам терробороны иметь оружие, заявил после совещания у председателя Верховной Рады пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.

"Мы предложили внести изменения в закон о территориальной обороне, которые позволяют иметь оружие всем бойцам территориальной обороны, а не только так называемым добровольным общественным организациям свое собственное оружие использовать для защиты. И думаю, что это уберет любые бюрократические препятствия для развертывания подразделений территориальной обороны и повышения эффективности защиты", - считает Порошенко, сообщает пресс-служба партии.

"Еще одна позиция - увеличение финансирования субъектов местного самоуправления для повышения обеспечения подразделений территориальной обороны помещениями, комнатами для хранения оружия, комплектации личного состава и создания реальных возможностей для отпора", - добавил он.

Он также призвал предусмотреть дополнительные средства для финансирования государственного оборонного заказа.

"Мы также попросили рассмотреть позицию развертывания программы типа ленд-лиза. Для того чтобы Украина имела возможность одолжить оружие. И это будет уже гораздо больший объем. Причем не только самолетами. Но я надеюсь, что со следующей недели у нас будет и автомобильным транспортом военная помощь. По крайней мере, так мне говорят партнеры", - отметил Порошенко.

