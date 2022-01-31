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Законопроект об отмене штрафов для ФОПов, которые не установили РРО, отозван
В Раде ищут другую форму, как решить этот вопрос.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Рады Руслана Стефанчука на брифинге.
"Что касается законопроекта об РРО, те добросовестные, которые установили для них отсрочка", - сказал он.
При этом он заявил, что "к сожалению, этот процесс был политизирован".
"Соответствующая правка будет внесена в какой-то законопроект, который будет подаваться ко второму чтению и этот вопрос будет решен. То обещание, которое было дано, все добросовестные будут поддержаны, просто мы ищем форму", - добавил он.
Напомним, под Верховной радой на прошлой неделе прошли акции ФОПов с требованием отменить обязанность устанавливать кассовые аппараты.
Во время протестов спикер Рады Руслан Стефанчук заявил, что будет подан "законопроект, по которому до конца этого года не будут уплачивать штрафы лица, не установившего РРО при условии, что они установят".
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