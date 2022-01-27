Рада уточнила положения законов о нацсопротивлении

Законопроект, который на заседании в четверг поддержали 266 народных депутатов, регулирует вопросы полномочий Кабинета министров Украины и военного командования по вопросам выполнения правового режима военного положения, уточняет полномочия органов военного управления Вооруженных сил Украины, в том числе командования Сил специальных операций ВСУ, которое является организатором движения сопротивления.
Кроме этого, законопроект предлагает урегулировать порядок и условия подчинения Национальной гвардии Украины во время правового режима военного положения и вопрос денежного вознаграждения лицам, проходящим военную службу во время особого периода.