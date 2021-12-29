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Зеленский утвердил новую Стратегию информационной безопасности Украины - указ
Президент Владимир Зеленский утвердил новую стратегию информационной безопасности Украины, среди задач которой - противодействие информационным агрессиям со стороны Российской Федерации, сообщила пресс-служба главы государства.
"Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 15 октября 2021 года "О Стратегии информационной безопасности" (прилагается). Утвердить Стратегию национальной безопасности (прилагается)", - говорится в тексте указа.
Соответствующий указ №685 вступает в силу дня опубликования.
В частности, в документе указывается, что информационная политика России – это угроза для Украины и других демократических государств, поскольку Россия направляет свои информационные операции на ключевые демократические институты, в частности, выборы.
Как отмечается, один из действенных методов ответа на дезинформационную активность России это санкции и эффективный механизм мониторинга и ответственности за их нарушение.
Документ также определяет стратегические цели и направления обеспечения информационной безопасности Украины. В частности, противодействие дезинформации и информационным операциям России, обеспечение всестороннего развития украинской культуры и утверждение украинской гражданской идентичности, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности общества.
Также обеспечение соблюдения прав человека на сбор, хранение, использование и распространение информации, свободу выражения своих взглядов и убеждений, защиту личной жизни, доступ к объективной и достоверной информации, а также обеспечение защиты прав журналистов.
Кроме того, информационную реинтеграцию граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях и прилегающих к ним территориях Украины, создание эффективной системы стратегических коммуникаций, развитие информационного общества и уровня культуры диалога.
От реализации стратегии ожидается защищенное информационное пространство Украины, эффективное функционирование системы стратегических коммуникаций, осуществление эффективного противодействия распространению незаконного контента, обеспечение устойчивого процесса информационной реинтеграции граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях Украины, и распространение украинского телерадиовещания на территориях Украины, прилегающих к временно оккупированным территориям, повышение уровня медиакультуры и медиаграмотности граждан, соблюдение конституционных прав человека на свободное выражение своих взглядов и убеждений, защиту частной жизни, обеспечение защиты прав журналистов, формирование украинской гражданской идентичности.
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