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В 2022 году Рада может принять законопроект о введении дистанционного голосования парламентариев
В 2022 году Верховная рада Украины может принять законопроект о введении дистанционного голосования для парламентариев, сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Сейчас продолжаем работу над этим законопроектом по внедрению дистанционного голосования. Я думаю, что он будет одним из первых, которые будут внесены после нового года", - цитирует пресс-служба аппарата Верховной Рады слова Стефанчука в эфире программы "Подробности недели" на "Интере".
Стефанчук отметил, что два года назад он уже выдвигал идею о внедрении онлайн-голосования. Сейчас, по его мнению, есть ряд вызовов, которые спрогнозировать невозможно.
"Сегодня все парламенты Европы имеют миксованную систему голосования. И, прежде всего, это связано с тем, что в случае опасности (пандемии, агрессии Российской Федерации) нужно обеспечить деятельность парламента", - подчеркнул спикер.
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