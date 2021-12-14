Финансовые новости
- |
- 14.12.21
- |
- 17:39
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украине
Верховная рада Украины одобрила допуск иностранных военных для участия в многонациональных учениях в 2022 году. Законопроект №6359 поддержали 318 нардепов.
Об этом сообщат РБК-Украина со ссылкой на пленарное заседание.
Данный закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса Украины. Допуск иностранных военных также повысит эффективность реализации национальных программ по развитию собственных Вооруженных сил, а также даст возможность увеличить финансовые поступления в за счет продажи товаров (работ, услуг) для подразделений других стран.
Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал шесть приоритетных направлений стратегии внешнеполитической деятельности Украины. Среди них противодействие агрессии России, курс на вступление в НАТО, членство в ЕС и так далее.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Игра на понижение. Как скандал с Гогилашвили ударит по Зеленскому
|Временные администрации для предотвращения блэкаута: Как власти хотят отжать энергетический бизнес у Ахметова
|Стефанчук не подпишет обращение в КСУ о разъяснении сроков парламентских выборов
|Кого накажут за скандал на блокпосту: Гогилашвили или тех, кто его остановил
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Метпредприятия Украины за 11 мес. нарастили потребление газа на 0,9%, электроэнергии - на 3,6%
|Рада упростила предоставление гражданства иностранцам, которые защищают Украину
|Кабмин смягчил критерии к компаниям-претендентам на господдержку «инвестнянь»
|Верховная Рада приняла в целом закон о финуслугах и финкомпаниях
|Цены на бензин еще немного снизились: сколько стоит топливо на АЗС
|Рада одобрила допуск иностранных военных на учения в Украине
Это интересно
|Представлена концепция дальнемагистрального самолета на жидком водороде
|Канадские учёные разработали аккумуляторы для «умной» одежды, устойчивые к деформации и стирке
|С нового года бюджетные телевизоры Panasonic начнёт выпускать китайская TCL
|Пентагон наймет своего первого директора по ИИ
|Mercedes-Benz разрешили ездить на автопилоте в Германии, но только по автобанам и не быстрее 60 км/ч
|Представлен Moto Edge X30 — первый в мире смартфон на Snapdragon 8 Gen 1
|SpaceX доставила на орбиту космический телескоп IXPE для изучения чёрных дыр