Венецианская комиссия перенесла публикацию выводов о законе «об олигархах» на 2022 год

Европейская комиссия "За демократию через право", или Венецианская комиссия, перенесла на январскую сессию публикацию заключения о законе "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)". Об этом сообщила представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря на своем telegram-канале.

"Бюро Венецианской комиссии сообщило о перенесении рассмотрения вопроса о предоставлении заключения по закону Украины ("Об олигархах" - Ред.) на следующую пленарную сессию комиссии, которая состоится во второй половине января 2022 года", - написала Совигиря.

Она добавила, что вывод будет предоставлен по срочной процедуре.

Венецианская комиссия планировала рассмотреть украинский закон "об олигархах" 10-11 декабря 2021 года на 129-й пленарной сессии.

Письмом от 10 сентября 2021 года на то время спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков запросил заключение Венецианской комиссии по соответсвующему законопроекту №5599.

Запрос послан после получения официального письма от Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, в котором она указывала на несоответствие Конституции законопроекта №5599.

Уже после отправки запроса, Разумков пояснил, что срок рассмотрения комиссией законопроекта не препятствует его принятию Верховной Радой во втором чтении. Парламент принял законопроект во втором чтении 23 сентября.