Спецрежим хоздеятельности на Донетчине и Луганщине: в Раде зарегистрировали законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях.

Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в Фейсбуке, сообщает Укринформ.

"Сегодня в Верховной Раде зарегистрировали важный для нашего Донбасса законопроект. Это проект Закона № 6403 "О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях". Он разработан во исполнение Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года и направлен на ускоренное восстановление экономики региона", - отметила Верещук.

По ее словам, Донецкой и Луганской области нужны инвестиции и рабочие места, нужна новая экономическая парадигма.

"Хочу поблагодарить народных депутатов, которые присоединились к разработке закона, специалистов из "Центра экономических стратегий" и команду Минреинтеграции. Особая благодарность правительству Великобритании, при поддержке которого осуществлялась ускоренная разработка этого законопроекта", - подчеркнула вице-премьер.

Теперь, добавила Верещук, осталось как можно скорее его принять.

Чиновник выразила надежду на понимание и поддержку народных депутатов, "потому что, чтобы вернуть временно оккупированную часть Донбасса, мы должны приоритетно и ускоренно развивать свободные части Донецкой и Луганской областей".