Финансовые новости
- |
- 08.12.21
- |
- 19:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Спецрежим хоздеятельности на Донетчине и Луганщине: в Раде зарегистрировали законопроект
В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях.
Об этом вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук написала в Фейсбуке, сообщает Укринформ.
"Сегодня в Верховной Раде зарегистрировали важный для нашего Донбасса законопроект. Это проект Закона № 6403 "О введении специального режима хозяйственной деятельности на территории приоритетного развития в Донецкой и Луганской областях". Он разработан во исполнение Стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей на период до 2030 года и направлен на ускоренное восстановление экономики региона", - отметила Верещук.
По ее словам, Донецкой и Луганской области нужны инвестиции и рабочие места, нужна новая экономическая парадигма.
"Хочу поблагодарить народных депутатов, которые присоединились к разработке закона, специалистов из "Центра экономических стратегий" и команду Минреинтеграции. Особая благодарность правительству Великобритании, при поддержке которого осуществлялась ускоренная разработка этого законопроекта", - подчеркнула вице-премьер.
Теперь, добавила Верещук, осталось как можно скорее его принять.
Чиновник выразила надежду на понимание и поддержку народных депутатов, "потому что, чтобы вернуть временно оккупированную часть Донбасса, мы должны приоритетно и ускоренно развивать свободные части Донецкой и Луганской областей".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Беларусь, Арахамия, транзит: как «прокладка» из ОАЭ зарабатывает 40% маржи на поставках э/э в Украину
ТОП-НОВОСТИ
|Декабрьское дежавю: денег на все расходы в бюджете может не хватить
|Пророчество мольфарки. Зачем Коломойский пугает Зеленского Юлией Тимошенко
|США могут отключить Россию от системы SWIFT. Это сильно ударит по РФ? Спойлер – да
|Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Украина на 5% нарастила в ноябре импорт бензинов
|За год биоэнергетика в Украине выросла на 26%
|Fitch повысило прогноз цен на нефть, пересмотрело ожидания для основных валютных пар
|Рынок лизинга в Украине в 2021г. вырастет более чем на 20% - совладелец «Эска Капитал»
|Курьеры «Нова Пошта» начали принимать бесконтактную оплату в смартфоне через ОщадPAY
|Пенсионная реформа состоится не раньше 2023 года – Марченко
Это интересно
|Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности. Ни одного Redmi и Xiaomi в лидерах AnTuTu
|Toyota GR Yaris перевели на водород
|Власти Израиля усилили надзор за экспортом кибертехнологий
|Кроссовер Toyota Corolla обзавелся новой системой полного привода
|Toyota построит в США завод по производству аккумуляторов для электромобилей стоимостью $1,29 миллиарда
|Маски и социальная дистанция - помогают или нет? Новые данные ученых
|С 2025 года в Корее пожилых граждан будут тестировать с помощью симуляторов виртуальной реальности, прежде чем выпускать на дороги