Финансовые новости
- |
- 30.11.21
- |
- 19:27
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Батькивщина» направит в КС представление о неконституционности «ресурсного» закона
17:58 30.11.2021 |
Фракция "Батькивщина" планирует внести постановление об отмене закона о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" закон), принятый Верховной Радой 30 ноября, а также направит представление о его неконституционности в Конституционный суд, сообщает пресс-служба партии.
"Все, что заложено в этом законе, противоречит коммюнике Еврокомиссии, в котором говорится, что во время коронавируса и энергетического кризиса нужно уменьшать налоги и давление контролирующих органов, предоставить дотации и субсидии малому бизнесу", - отметила лидер партии Юлия Тимошенко.
По ее словам, неприемлемость и пагубность положений "ресурсного" закона отмечается в заявлениях Европейской бизнес-ассоциации и Союза предпринимателей Украины, а также Американской торговой палаты.
Статьи по теме:
30.11.21 Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
Рада приняла в целом налоговый закон №5600, который должен ударить по бизнес-империи Рината Ахметова, в то же время уменьшить налоговую нагрузку на бизнес Юрия Косюка.
Она подчеркнула, что совместно с командой будет бороться за отмену этого закона и его признание неконституционным в Конституционном суде Украины. Однако очень важным остается изменение курса государства.
Как сообщалось, указанный закон, в частности, содержит норму об освобождении на 15 лет новых компаний в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.
Что касается администрирования налогов, то ко второму чтению была изъята норма о требовании налогового залога на период обжалования налогового уведомления-решения.
Закон также устанавливает возможность по решению суда временно ограничить право въезда руководителя компании, которая имеет налоговый долг. При этом ко второму чтению депутаты увеличили срок непогашения такого долга с 30 до 240 дней.
Закон кредитов устанавливает ограничения на списание убытков крупными плательщиками налога на прибыль, а именно - убытки учитываются до их полного погашения, но частями по 50% ежегодно, а также освобождает от обложения налогом на прибыль производителей домашней птицы, кроме кур.
При этом ко второму чтению из законопроекта была изъята норма о налогообложении НДС второй и последующей поставки жилья. В то же время поправки в Налоговый кодекс предусматривают налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого налога.
Закон до 2025 года продлевает льготы по рассрочке НДС при импорте оборудования.
Помимо этого, рахрешается госслужащим, не исполняющим публичные функции с 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600
|Деньги на чужие крылья. Почему национальная авиакомпания Зеленского не спасет «Антонов»
|«Госпереворот» и дело Бутусова — как власть будет дальше повышать ставки: Интервью с директором УИБ Вадимом Денисенко
|История с Бутусовым и гаубицей. Какой диагноз можно поставить Офису Зеленского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Батькивщина» направит в КС представление о неконституционности «ресурсного» закона
|Тысяча для вакцинированных: воспользоваться средствами можна в течение четырех месяцев
|Гостаможслужба в этом году перечислила в бюджет ₴432 миллиарда
|НБУ назвал периоды пиковых выплат по внешнему долгу
|НБУ ухудшил ожидания по восстановлению экономики Украины
|Проект по списанию вагонов по возрасту не соответствует международным правилам бизнеса, - ICC Ukraine
Это интересно
|Объявлены финалисты конкурса «Европейский автомобиль года»
|Основатель Twitter Джек Дорси покинет пост главы компании
|TSMC поручила часть процесса упаковки чипов сторонним компаниям
|Германия решила пересадить граждан на электромобили к 2030 году
|Tata Group построит в Индии завод по тестированию и сборке полупроводниковых изделий
|Bugatti выпустила штучное шампанское с охлаждаемым футляром
|Прививка от коронавируса - каждые полгода? Новые данные ученых