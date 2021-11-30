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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

«Батькивщина» направит в КС представление о неконституционности «ресурсного» закона

17:58 30.11.2021 |

Право

 

Фракция "Батькивщина" планирует внести постановление об отмене закона о сбалансированности бюджетных поступлений ("ресурсный" закон), принятый Верховной Радой 30 ноября, а также направит представление о его неконституционности в Конституционный суд, сообщает пресс-служба партии.

"Все, что заложено в этом законе, противоречит коммюнике Еврокомиссии, в котором говорится, что во время коронавируса и энергетического кризиса нужно уменьшать налоги и давление контролирующих органов, предоставить дотации и субсидии малому бизнесу", - отметила лидер партии Юлия Тимошенко.

По ее словам, неприемлемость и пагубность положений "ресурсного" закона отмечается в заявлениях Европейской бизнес-ассоциации и Союза предпринимателей Украины, а также Американской торговой палаты.

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Рада приняла в целом налоговый закон №5600, который должен ударить по бизнес-империи Рината Ахметова, в то же время уменьшить налоговую нагрузку на бизнес Юрия Косюка.

Она подчеркнула, что совместно с командой будет бороться за отмену этого закона и его признание неконституционным в Конституционном суде Украины. Однако очень важным остается изменение курса государства.

Как сообщалось, указанный закон, в частности, содержит норму об освобождении на 15 лет новых компаний в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.

Что касается администрирования налогов, то ко второму чтению была изъята норма о требовании налогового залога на период обжалования налогового уведомления-решения.

Закон также устанавливает возможность по решению суда временно ограничить право въезда руководителя компании, которая имеет налоговый долг. При этом ко второму чтению депутаты увеличили срок непогашения такого долга с 30 до 240 дней.

Закон кредитов устанавливает ограничения на списание убытков крупными плательщиками налога на прибыль, а именно - убытки учитываются до их полного погашения, но частями по 50% ежегодно, а также освобождает от обложения налогом на прибыль производителей домашней птицы, кроме кур.

При этом ко второму чтению из законопроекта была изъята норма о налогообложении НДС второй и последующей поставки жилья. В то же время поправки в Налоговый кодекс предусматривают налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого налога.

Закон до 2025 года продлевает льготы по рассрочке НДС при импорте оборудования.

Помимо этого, рахрешается госслужащим, не исполняющим публичные функции с 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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