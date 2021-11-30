Ахметов «минус», Косюк «плюс»: Рада приняла налоговый закон №5600

Ярослав Винокуров, Дана Гордийчук / ЭП

Рада приняла в целом налоговый закон №5600, который должен ударить по бизнес-империи Рината Ахметова, в то же время уменьшить налоговую нагрузку на бизнес Юрия Косюка.

За соответствующее решение проголосовало 255 нардепов.

Закон был принят силами фракций "Слуга Народа", "За будущее" и группы "Доверие", а также благодаря 6 внефракционным депутатам.

Партия Европейская Солидарность единогласно была "против". Половина "Голоса" была против, а другая - воздержалась. "Батькивщина" приложила два голоса "за".

В принятой редакции депутаты решили сохранить повышение налоговой нагрузки на добычу железной руды. Соответствующую правку №97 в зале отклонили, несмотря на предварительную поддержку комитетом.

С "проахметовского" на "антиахметовский"

Текст законопроекта №5600 неоднократно менялся. В последний раз критические изменения в законопроект вносились после рассмотрения налоговым комитетом до второго чтения. Тогда депутаты решили изменить систему налогообложения добычи руды рентной платой.

Действующая система налогообложения рентой, действующая до вступления в силу законопроекта №5600, предусматривает ставку 11-12%, начисляемую из индекса IODEX 58% FE CFR China.

Законопроектом №5600 предусматривается взыскание ренты с рыночной стоимости руды с более высоким содержанием руды, а именно индекса IODEX 62% FE CFR China, который рассчитывает информационное агентство Platts. При этом, чем выше будет эта рыночная стоимость - тем больше будет ставка ренты.

Ко второму чтению эту норму планировали изменить. Из рыночной стоимости руды предлагали исключить стоимость фрахта (около 10% от рыночной цены). В случае, если бы законопроект приняли именно в такой редакции, то поступления от ренты были бы даже меньше, чем сейчас, о чем ЭП писала накануне.

Накануне голосования законопроекта во втором чтении народные депутаты решили отказаться от такого уменьшения в пользу добывающего железную руду бизнеса и принять эти нормы в той редакции, которые были предусмотрены в первом чтении.

Законопроект №5600 называли "антиахметовским" именно благодаря повышению налоговой нагрузки на добычу руды. Поднятие рентных ставок больно ударит по самому богатому украинцу, владельцу крупнейших добывающих компаний страны Ринату Ахметову.

Какие еще налоговые конфигурации предусмотрены законопроектом?

Операции с недвижимостью. Законопроект вводит 18% налога на доходы физических лиц по продаже физическим лицом третьего и последующих объектов недвижимости в течение одного года. Это касается и продажи земельных паев.

В настоящее время доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается налогом по ставке 5%. Это позволяет застройщикам оптимизировать расходы, продавая квартиры физическим, а не юридическим лицам.

В предыдущих версиях законопроекта были нормы по введению НДС на сделки по продаже недвижимости на вторичном рынке, однако от них депутаты решили отказаться.

Налогообложение сельского хозяйства. Законопроект внедряет новую систему налогообложения сельхозпроизводителей. Им внедряется "минимальное налоговое обязательство" - это сумма налогов, которую каждый собственник сельскохозяйственной земли должен по умолчанию платить в бюджет (эта сумма составляет около 5% стоимости земли в год).

То есть, если сумма всех налогов (налога на землю, налога на прибыль, единого налога и т.п.) уплачиваемых сельхозпроизводителем будет меньше МЗП, то ему придется доплатить разницу.

Другая норма касается налогообложения овощей, выращенных на земельном участке. Законом №5600 депутаты обязали уплачивать налог на доходы физлиц (18%) в случае, если полученный от продажи продуктов доход превысит 12 минимальных зарплат. В 2021 году это 72 тыс. грн, в 2022 году - 78 тыс. грн.

Поправка Косюка. Во время рассмотрения законопроект депутаты добавили к нему правку, которой уменьшили размер единого налога для предприятий птицеводства. Так, ставку единого налога для земель, на которых расположены здания птицефабрик, решили снизить до 0,5%. В настоящее время эта ставка составляет 0,95% от нормативной стоимости земли.

Иными словами, единый налог для птицефабрик депутаты снизили почти в 2 раза.

Правку подал депутат группы Доверия Николай Кучер, который в 2004-2014 годах работал на предприятиях МХП Юрия Косюка, занимающих наибольшую долю на рынке курятины. Правку поддержали депутаты всех фракций, за исключением Голоса, где проголосовал один нардеп. Ни один в зале не проголосовал против.

В то же время, как сообщили ЭП сотрудники в парламенте, законом №5600 птицеводство вообще было исключено из упрощенной системы налогообложения. Это означает, что компании, занимающиеся этим видом деятельности, не смогут быть плательщиками единого налога.

Это означает, что правка об уменьшении ставки единого налога фактически применяться не будет.

Акцизы и экологический налог. Закон увеличивает размер ставок на алкоголь на 5%. Эти ставки рассчитываются в гривнах, а не в процентах от стоимости изделия, поэтому с ростом цен на алкогольные напитки доля акцизов в конечной стоимости этой продукции уменьшалась.

Также закон повышает ставку экологического налога на выбросы углекислого газа в три раза - до 30 грн/тонну. В то же время, это остается самой низкой ставкой налога на выбросы углерода в Европе.

Эконалог был увеличен также на ряд других выбросов. Например, на выбросы в воду увеличили ставку в 10 раз.

Однако эконалог на отходы горной промышленности, несмотря на идею Минфина, увеличить на 200% увеличили лишь на 10% - до 0,54 грн/тонну. То есть, на предприятиях Ахметова. Такую правку подал глава налогового комитета Гетманцев.

Крупнейшие загрязнители окружающей среды в Украине - преимущественно предприятия олигархов, в частности Ахметова и Лакшми Миттала. Первому принадлежат 6 из 10 самых больших загрязнителей.

Депутаты также не стали отменять льготу на "зеленую" электроэнергию по уплате акцизного налога. Так что производители энергии из ВИЭ платить акциз не будут.

"След" МВФ

Принятие законопроекта №5600 вошло в меморандум Украины с Международным валютным фондом. Украина обязалась перед МВФ принять изменения в свое налоговое законодательство, которыми усовершенствовала бы ряд своих налогов, чтобы минимизировать злоупотребления.

Кроме этого, Украина обязалась принять сбалансированный бюджет на 2022 год, в котором размер дефицита не должен превышать 3,5% ВВП. Принятие "ресурсного" законопроекта должно способствовать этому.

Нарушение налогового законодательства

Принятие законопроект №5600 в конце ноября грубо нарушает нормы Налогового кодекса Украины. В частности, в кодексе прописано, что одним из ключевых принципов налогового законодательства Украины есть его стабильность.

Статья 4 кодекса гласит: "изменения в какие-либо элементы налогов и сборов не могут вноситься позже чем за шесть месяцев до начала нового бюджетного периода, в котором будут действовать новые правила и ставки". Эта норма должна позволить налогоплательщикам заблаговременно изучить изменения в налоговом законодательстве и подготовиться к их введению.

До нового бюджетного года остался всего 1 месяц. Успеют ли налогоплательщики хотя бы ознакомиться с тем, как и какие налоги нужно будет платить в бюджет за это время?