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Выделение средств на уставный капитал национального авиаперевозчика вызывает подозрение в коррупции - нардеп Разумков
Намерение Верховной Рады выделить 500 млн грн на формирование уставного капитала национального авиаперевозчика вызывает вопрос о вероятной коррупционной составляющей, считает народный депутат Дмитрий Разумков (внефракционный).
"Вместо того, чтобы направить их (средства - ИФ) сегодня на борьбу с COVID, на реорганизацию больниц, на закупку нового оборудования..., построить кислородные станции..., сегодня эти средства тратятся, мягко говоря, не по логике. А если уж совсем быть открытым, то вызывает вопрос: нет ли там коррупционной составляющей?", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг.
Он напомнил, что законопроект №6298, за который народные депутаты проголосовали в четверг в первом чтении, предусматривает выделение 500 млн грн на уставный капитал национального авиаперевозчика.
"Вопрос перелетов тоже важен, но он точно не стоит в повестке дня. Выходя из той логики, сколько хотят закупить самолетов, где их хотят закупить..., то получается до $5 млрд мы потратим на этот процесс. У нас сегодня есть лишние деньги? Думаю, нет", - констатировал Разумков.
По его словам, для будущего национального авиаперевозчика собираются покупать самолеты не у госпредприятия им. Антонова, а у Airbus, в то время как "при всем уважении к французам", следует поддерживать отечественного производителя.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект №6298 с поправками в государственный бюджет на 2021 год о выделении 2,5 млрд грн на финансирование инфраструктурных проектов и создания национальной авиакомпании.
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