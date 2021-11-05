Зеленский подписал антиолигархический закон

Президент Владимир Зеленский подписал закон о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов ("антиолигархический" закон).

Об этом он сообщил в Twitter.

"Демократия - это закон и равенство. Подписал антиолигархический закон, который коренным образом меняет отношения между крупным бизнесом и политиками.

Теперь все экономические игроки будут равны перед законом и не смогут покупать для себя политические привилегии. Сломать закон не дадим!", - написал Зеленский.

"Документ был разработан для выполнения ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечения реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию", - заявляют в ОП.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки самых богатых. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", - добавил Зеленский.

"Антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями", - добавили в Офисе президента.

Так, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физлицо, одновременно отвечающее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) участвует в политической жизни;

2) оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) является конечным бенефициарным собственником предприятия, которы после дня введения в действие настоящего закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с ЗУ "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года поддерживает или усиливает такое положение;

4) подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

При этом обязанность подачи декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависит судьба общества или государственные решения.

В ОП напомнили, что после публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

"Большой бизнес есть в любом демократическом государстве. Но каким бы большим ни был бизнесмен, он должен работать по закону и наравне с другими экономическими субъектами.

Если кто-то привык покупать политиков, чтобы они позволяли обойти закон, то придется прощаться с такой привычкой даже самым богатым", - заявил также Зеленский.

"Сопротивление было. Продолжение следует еще больше сопротивления от тех, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может.

Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", - резюмировал он.

Закон об олигархах стал камнем преткновения в отношениях Владимира Зеленского и уже бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова.

Разумков летом хотел внести правки ко второму чтению в законопроект президента о деолигархизации Украины, чтобы забрать у Совета нацбезопасности и обороны функцию решать, кто олигарх, а кто - нет.

Когда Разумков отправил закон об олигархах в Венецианскую комиссию, это стало последней каплей для Зеленского - и последний член его изначальной команды лишился высокого поста.

Напомним:

23 сентября Рада приняла во 2 чтении и в целом президентский "антиолигархический" законопроект №5599 - документ поддержали 279 нардепов.

Депутаты всего подали 1271 поправок ко второму чтению документа, комитет учел 13 из них.

Монобольшинство использовало процедуру ad hoc (рассмотрели лишь 13 поправок).

В принятом Верховной Раде законе об олигархах была юридическая коллизияиз-за противоречий в том, кто определяет статус олигарха - и СНБО и НАПК.

Верховная Рада отклонила все 12 постановлений об отмене решения Рады о принятии президентского "антиолигархического" законопроекта №5599.

3 ноября Верховная Рада уточнила ряд статей так называемого "антиолигархического" закона (законопроект № 5599) и поручила главе ВР Руслану Стефанчуку безотлагательно подписать его.

Так, в законе уточнили, что решение о признании олигархом принимает СНБО.

5 ноября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал законопроект о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием олигархов, и передал его на подпись президенту.