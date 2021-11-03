Рада устранила несогласованности в законе о приведении закона о НАБУ в соответствие с Конституцией

Верховная Рада устранила несогласованности в тексте принятого закона о приведении статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в соответствие с требованиями Конституции Украины (законопроект №5459-1).

Согласно предложениям, опубликованным в сравнительной таблице на сайте парламента и за которые проголосовали депутаты, из окончательного текста закона исключаются положения, связанные со Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП).

Как сообщалось, парламент 19 октября 2021 года принял во втором чтении и в целом законопроект №5459-1.

Этот документ меняет статус НАБУ и превращает его в центральный орган исполнительной власти со специальным статусом (на сегодня НАБУ - государственный правоохранительный орган). При этом требования Кабинета министров к формированию структуры аппарата центрального органа исполнительной власти не распространяются на Нацбюро.

Законопроект предусматривает, что изменение статуса НАБУ не требует каких-либо дополнительных мер, связанных с ликвидацией или реорганизацией органа.

Законопроект также исключает норму, согласно которой НАБУ создает президент страны.

Согласно предлагаемым изменениям, работу НАБУ должен был координировать Кабмин в пределах и порядке, однако положение о НАБУ правительство не утверждает. В законопроекте отмечается, что акты НАБУ не могут быть упразднены полностью или в отдельной части Кабинетом министров. Назначает и увольняет директора НАБУ Кабинет министров (в действующем законе – президент – ИФ).

"Кабинет министров Украины исключительно при наличии оснований... принимает решение об увольнении директора Национального бюро с должности, если за него проголосовало не менее двух третей должностного состава Кабмина", - говорится в законопроекте.

Законопроект также предусматривал, что директором НАБУ может быть гражданин Украины, имеющий высшее юридическое образование, стаж работы в сфере права не менее 10 лет, опыт работы на руководящих должностях в государственных органах, учреждениях, организациях, в частности за рубежом или в международных организациях, не менее пяти лет, владеет государственным языком и способен по деловым и нравственным качествам, образовательному и профессиональному уровню, состоянию здоровья выполнять соответствующие служебные обязанности.

Конкурсный отбор на должность директора НАБУ организует и проводит конкурсная комиссия, в которую входят шесть человек. Из них трех членов комиссии предлагает Кабмин, еще трех - правительство на основании предложений международных и иностранных организаций, которые за последние три года до истечения срока полномочий директора НАБУ или до дня досрочного прекращения его полномочий оказывали Украине международную техническую помощь в предотвращении и противодействии коррупции.

Как отметила во время обсуждения предложений и поправок к законопроекту глава парламентского комитета по антикоррупционной политике Анастасия Радина (фракция "Слуга народа"), в конкурсной комиссии будут работать независимые эксперты, как и рекомендовала Венецианская комиссия.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что Конституционный суд 28 августа 2020 признал неконституционным указ президента №218/2015 "О назначении А. Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины", а 16 сентября 2020 КС признал неконституционными отдельные положения закона антикоррупционное бюро Украины.