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Рада устранила несогласованности в законе о деолигархизации
Верховная Рада устранила несогласованности в тексте принятого закона о деолигархизации (законопроект №5599).
Так, большинство народных депутатов на пленарном заседании в среду поддержало устранение несогласованностей в ст.ст. 5, 7 и 9 закона.
Согласно предложениям, опубликованным в сравнительной таблице на сайте парламента и за которые проголосовали депутаты, органом, принимающим решение о признании лица олигархом, является Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Вместе с тем СНБО уполномочен на исключение кого-либо из соответствующего реестра.
Кроме того, Рада поддержала предложение первого вице-спикера Александра Корниенко о том, что законопроект должен подписывать председатель ВР Руслан Стефанчук.
Как сообщалось, парламент 23 сентября 2021 года принял во втором чтении и в целом президентский законопроект "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанной с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархах)" (№ 5599).
Позже комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки обратился к спикеру с просьбой поставить на переголосование принятый 23 сентября закон об олигархах №5599 в связи с возникшей юридической коллизией. Как объяснил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк, народные депутаты учли одновременно три правки (396, 398, 406), которые противоречат одна другой.
Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, олигархом принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.
В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Как следует из электронного протокола, поправки 396 и 398 не были отдельно вынесены на голосование за их поддержку.
Председательствующий тогда на пленарном заседании заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук, ставя на голосование поправку 406, не назвал поправки 396 и 398 в числе автоматически отклонённых.
Законопроект №5599 во втором чтении рассматривался по специальной процедуре и был внесено только 13 поправок, одобренных профильным комитетом (по вопросам нацбезопасности). Все остальные поправки считались автоматически отклонёнными, о чем каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.
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