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Рада разблокировала подписание закона об олигархах
Верховная Рада отклонила все проекты постановлений об отмене решения от 23 сентября о принятии во втором чтении и в целом законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)".
Как сообщает пресс-служба парламента, ни один из 11 проектов постановлений не набрал минимально необходимого для его принятия количества в 226 голосов и все они были отклонены.
Согласно регламенту, после рассмотрения постановлений об отмене голосования за закон, он может быть подписан спикером и передан на подпись президенту.
Как сообщалось, ранее председатель парламента Руслан Стефанчук отмечал, что для подписания законопроекта "об олигархах" действительно существуют юридические препятствия, однако Верховная Рада будет искать решение этой проблемы после рассмотрения проектов постановлений об отмене голосования за этот закон.
Так, согласно Регламенту и Конституции, законопроект должен подписать спикер и передать документ на подпись президенту. При этом парламент принял во втором чтении законопроект об олигархах в то время, когда спикером был еще Дмитрий Разумков. Следовательно, он и должен подписать этот законопроект. При этом предусмотренные сроки для его подписания в связи с процессом смены спикера истекли.
Согласно решению Конституционного суда Украины (КС) от 9 октября 2007 года (№ 7-рп/2007) о толковании ст.94 Основного закона, все действия предыдущего председателя парламента являются юридически значимыми и требуют продолжения в случае необходимости. При этом толкование КС касается прежде всего спикеров разных созывов, а не одного и того же.
Напомним, Верховная Рада 23 сентября приняла во втором чтении так называемый закон "об олигархах", на принятии которого настаивал Офис президента Владимира Зеленского. Однако после голосования оказалось, что в документе были учтены взаимоисключающие правки, для решения этой коллизии может потребоваться дополнительное голосование.
Накануне голосования неизвестные обстреляли автомобиль первого помощника президента Сергея Шефира. В Офисе Зеленского связали происшествие с попыткой сорвать принятие закона, хотя, по данным СМИ, именно Шефир был основным переговорщиком ОП с олигархами.
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