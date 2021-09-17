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В законопроект об олигархах внесли правки перед вторым чтением
Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки внес 60 из поданных 1271 правок в законопроект №5599, известный как "законопроект об олигархах". Об наиболее существенных правках рассказал на своей Facebook странице народный депутат от Голоса Ярослав Железняк.
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Пока ситуация напоминает шпагат, сидеть на котором больно, а слезть нельзя, потому что давят сверху. И создали эту ситуацию те, кто посоветовал, и кто написал тот проект закона об олигархах, который так легко критиковать и уничтожать.
В частности, в текст законопроекта добавлен новый субъект - представитель олигарха: лицо, которое проводит встречи (беседы) с публичными служащими от имени и/или в интересах олигарха.
Добавлено объяснения, что такое признак участия в политической жизни. Это - выплата денежных средств, осуществление работ, предоставление товаров или услуг в пользу участников политической агитации, митингов или демонстраций с политическими требованиями или членов их семей.
Решение, кого определять олигархом, будет принимать, как и в первом чтении, СНБО. Но добавлена обязанность вызвать потенциальных олигархов на заседание СНБО, обязанность членов СНБО аргументировать, почему они относят человека к олигархам, и рассматривать возражения самых олигархов.
В реестре олигархов теперь будет также информация о юридических лицах, бенефициаром которых является олигарх, и о лицах и партии, на политическую деятельность которых олигарх давал деньги.
Олигархам также запрещается финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.
Уточняется, что контактом с олигархом также является телефонный разговор.
Обязанность декларировать контакты с олигархом распространена на руководителей госпредприятий, голову АРМА, госслужащих категории "б", патронатных служащих ОП, ВРУ (в том числе, помощников депутатов).
Добавлено основание для увольнения главы АМКУ, госуполномоченных АМКУ, председателя и заместителей председателя ФГИ, Генпрокурора и его заместителей. Теперь этих должностных лиц можно будет уволить за непредставление или несвоевременное представление декларации о контакте с олигархами.
Уточнено, что декларации о контактах с олигархами будут подаваться со дня вступления в силу закона, но в течение 14 дней со дня введения его в действие.
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