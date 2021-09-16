Закон об олигархах: Как Ахметов, Пинчук и Коломойский показывают Зеленскому, что они против

Ігор Петренко / Depo.ua

В Украине сложился олигархический консенсус. Это можно проследить по контенту основных телеканалов и по ряду актуальных событий политической жизни. В частности, из попыток провалить "главную реформу" президента Зеленского - борьбу с олигархами.

Спикер парламента Дмитрий Разумков говорит, что президентский закон об олигархах №5599 в первом чтении принятый Верховной Радой 1 июля, можно хоть сейчас рассматривать в окончательной редакции. Но почему председатель ВР при этом такой спокойный, ведь он сам на прошлой неделе отправил документ на оценку в Венецианскую комиссию, а ранее высказывал сомнения в его соответствии законодательству? Возможно, потому, что понимает: шансов на положительное решение по проекту 226+ нардепов становится все меньше. И вот почему.

В Европейскую комиссию "За демократию через право" проект закона об ограничении влияния олигархов отправили по требованию Уполномоченного ВР по правам человека Людмилы Денисовой и четырех фракций Рады, которые категорически выступили против принятия документа: это "Европейская солидарность", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Голос" и "Батькивщина". Лидер последней Юлия Тимошенко вчера в очередной раз назвала антиолигархический закон "профанацией и фейком, единственная цель которого - превратить процесс борьбы с олигархами в политическое шоу".

Консенсус олигархов за Зе

Здесь следует отойти немного в сторону и отметить, что одним из столпов, на которых держатся самые высокие в стране рейтинги Владимира Зеленского, является молчаливая поддержка большинства действий президента ведущими телеканалами Украины. Все они, телевизионные "кнопки", напомним, находятся в руках влиятельных бизнесменов, которых у нас по российскому лекалу еще с 90-х годов принято называть олигархами. Не будем касаться здесь несоответствия в наших реалиях такого определения классическому содержанию этого понятия, а просто возьмем его за данность. Ведь речь о другом: именно консенсус олигархов обеспечивает президенту высокую легитимность в глазах сограждан. О проколах власти на ТВ говорят только тогда, когда точечно выбивают из руководящих кресел какого-то чиновника или даже целое правительство. Но президент при этом остается "весь в белом". Куда делись смелые разоблачения, сенсации от журналистов-расследователей, которыми было богато время президентства Петра Порошенко и которые во многом помешали пятому главе государства избираться на второй срок.

Взять хотя бы историю с "вагнеровцами" и срывом операции украинской спецслужбы, которая то ли была, то ли нет, о чем неуверенно сообщила стране председатель парламентской следственной комиссии Марьяна Безуглая из властной фракции "Слуга народа". Заявление руководительницы ВСК, составленной преимущественно из "слуг" и представителей ОПЗЖ, высмеяли оппозиционные политики, эксперты и соцсети. Но общая масса населения об этих подробностях даже не узнала: по телевизору скандал вокруг провалившегося задержания российских наемников не то чтобы совсем не освещали, но делали это так ненавязчиво, что обычный человек эту тему мог просто не заметить, особенно если не очень то и хотеть узнать правду.

Вот так на примере создания информационной дымовой завесы для зрителя и работает олигархический консенсус. Не говоря всей правды, он создает постправду, которая не сильно, но в ключевых местах искажает реальность, формируя у избирателя тот взгляд на мир, который нужен группе миллиардеров для того, чтобы продолжать получать сверхприбыль благодаря прямому доступу к центру принятия государственных решений. Кстати, по данным Forbes, состояние 100 самых богатых украинцев из разных, в том числе и объективных причин выросли в 2021 году на 42%. Конец эпохи бедности, не так ли?

Консенсус олигархов против Зе

Похожая ситуация консенсуса сейчас складывается вокруг закона об олигархах. Кажется, все основные игроки на национальном политическом поле согласились убедить Банковую отказаться от попыток протащить этот неоднозначный документ. В начале лета, когда эта тема только входила в тренды, публично против высказался лишь Игорь Коломойский. Да еще и довольно раздраженно: сравнил присвоения государством официального статуса олигарха с определением евреев нацистской Германией. "Морально я готов попасть в реестр олигархов. Не хотелось бы, конечно, быть "белой вороной" и оказаться одному в этом реестре. Но я, по большому счету, уже привык, что меня де-факто называют олигархом. Поэтому какая уже разница? Теперь еще и официально в реестр внесут. Костюм сошью и нашью на него звезду "Олигарх", - сказал миллиардер радио "Свобода".

Резко критиковали проект и из лагеря "Евросолидарности", что и понятно: Петр Порошенко точно стал бы одной из первых жертв законодательного творения команды Зеленского, для которых сам факт присутствия предшественника в политике является едва ли не самым большим вызовом. Поэтому в заявлении партии "ЕС" отмечалось: "... с точки зрения Зеленского олигархами являются те, кто не нравится ему лично - и, безусловно, Порошенко в этом списке находится на первой позиции".

Остальные влиятельные лица тогда дипломатично промолчали, разве что многолетний первый номер списков Forbes и других кондуитов самых богатых граждан Украины Ринат Ахметов в июне осторожно, через пресс-службу, отметил, что "олигархом себя не считает и был бы удивлен, если бы его таковым признали". При этом вскоре на телеканале "Украина 24", который связывают с Ахметовым, запустили в эфир шоу "Большая деолигархизация", где выступала бывшая пресс-секретарь президента Юлия Мендель. Но через два месяца программу закрыли, сославшись на упомянутое письмо омбудсмена с заключением о несоответствии законопроекта 5599 Конституции: "... если законопроект 5599 является неконституционным, то и деолигархизация в Украине выглядит завершенной, а раз так - у программы "Большая деолигархизация" исчезает предмет рассмотрения", - заявили на канале.

А тут еще и форум YES появился, который по традиции организовал олигарх Виктор Пинчук. Там, в присутствии руководства украинского государства, звучали иногда резкие заявления, например слова французского бизнесмена, вице-президента Havas Group Стефана Фукса, который как в продолжение упомянутого выше заявления Коломойского сравнил законопроект с реестром евреев, который существовал во Франции во время немецкой оккупации этой страны. Это действительно серьезное заявление не только для ушей Зеленского, но и для мирового сообщества.

Критику из уст гостей YES тут же подхватывали СМИ, которые можно назвать принадлежащими к олигархическим медиагруппам. Повторим, другие инициативы Банковой эти СМИ обычно не критикуют, поэтому изменение публичной позиции "вершителей судеб и создателей политиков" по закону №5599 заметно невооруженным глазом.

Что же Банковая в ответ? Как реакцию власти можно воспринять заявление на форуме YES министра юстиции Дениса Малюськи (кресло под которым, по некоторым данным, покачивается). Этот юрист говорит о необходимости рассматривать проект во втором чтении несмотря на его направление в Венецианку, и будущие замечания комиссии можно будет учесть позже. Не исключено, что такая позиция имеет целью довести до логического конца "главную реформу" Зеленского, помочь президенту сохранить лицо, и одновременно "пройти между капельками". Но удастся ли?

В эти же выходные Игорь Валерьевич Коломойский после длительного перерыва был замечен на футбольном матче - на НСК "Олимпийский" в Киеве, где "Днепр-1" играл с донецким "Шахтером". После чего он дал комментарий программе, выходящей на канале "Футбол" того же Рината Ахметова, отметив, что общается с президентом ФК "Шахтер", но у них "есть о чем говорить, кроме футбола". А чуть раньше, в мае, Ахметов говорил, что было бы хорошо, если бы Коломойский вернулся в футбол. Такой вот всплеск взаимных симпатий.

Одновременно и неожиданно обострилась позиция парламентских фракций, в дополнение к последовательности в противодействии закону об олихархах "ЕС". И письмо Денисовой очень своевременно появилось, и Разумков направил проект №5599 в Венецианку...

В комплексе упомянутые события и заявления можно воспринимать и как сигналы олигархов Зеленскому: мол, мы закопали топор старых войн и объединились вокруг общей цели - не допустить принятия антиолигархического закона. Если это так, то у Зеленского есть большая проблема: как не поссориться с влиятельными гражданами (олигархами?), И заодно объяснить народу, почему похоронили его закон против олигархов. Сказать, что олигархи против и что они во всем виноваты? Но всем известно, кто представляет монобольшинство. Кстати, интересно понаблюдать, какую позицию "слуги народа" займут при рассмотрении закона №5599 (в случае, если его таки поставят на рассмотрение). Когда же случится конфуз и голосов не хватит, это поможет понять, кто и куда во фракции власти разложил "олигархические яйца".

Еще одним моментом, который давит на позицию власти, могут быть "дружественные подсказки" из Вашингтона. Главный стратегический партнер Украины давно даже не намекает, а прямо говорит: Киеву следует ограничить влияние своих олигархов. Однако вряд ли власть США потребовала от Киева принятия именно такого формата антиолигархической реформы. Возможно, Банковой стоит упомянуть о существовании других, законных способов ограничения аппетитов своих миллиардеров, чем составление подконтрольным Зеленскому Совбезом реестра олигархов с непонятными дальнейшими действиями в отношении последних.

А пока ситуация напоминает шпагат, сидеть на котором больно, а слезть нельзя, потому что давят сверху. И создали эту ситуацию те, кто посоветовал, и кто написал тот проект закона об олигархах, который так легко критиковать и уничтожать.