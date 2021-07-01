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Профильный комитет рекомендует Раде принять в первом чтении законопроект о деолигархизации
18:54 30.06.2021 |
Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной Раде принять в первом чтении инициированный президентом законопроект о деолигархизации (№5599).
Соответствующее решение члены комитета приняли на заседании 30 июня.
Кроме того, комитет рекомендовал отклонить три альтернативных законопроекта.
Как сообщалось, президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).
Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).
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