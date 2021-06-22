Засада в Раде. Что будет делать Зеленский с «саботажем» закона об олигархах

Пиариться на узаконенном списке олигархов к 30-й годовщине Независимости, похоже, не получится - народные депутаты предложили отправить детище президента на доработку.

Недавно заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что законопроект президента об олигархах в первом чтении планируют принять уже до конца текущей сессии, которая завершается в середине июля. Однако на пути этого документа появились вполне предвиденные препятствия, которые в лучшем случае отстрачивают голосование на осень. Либо же Банковая попробует нагнуть "слуг", чтобы Владимиру Зеленскому было чем похвастаться в День Независимости перед той частью его избирателей, которая хочет увидеть раскулачивание олигархов. Впрочем, могут быть и иные варианты, о чем пойдет речь дальше.

На днях комитет Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Евросоюз рекомендовал отправить президентский законопроект об олигархах (№5599) на доработку. Члены комитета указали, что инициатива Зеленского не противоречит целям Соглашения об ассоциации Евросоюзом, но документ все же нужно переделать. Во-первых, в нем должна учитываться статьи 282 Соглашения в части надлежащего соблюдения принципа правовой определенности, полного учета положений Регламента Европейского парламента и Совета 2016/679 от 27 апреля 2016 г. (Общий регламент о защите данных). Во-вторых, при доработке члены комитета рекомендуют учесть Европейскую конвенцию по правам человека, Хельсинкский Заключительный акт и рекомендации Парламентской Ассамблеи СЕ №1516. То есть закон требует заключения Уполномоченного Верховной Рады по правам человека. А позитивное заключение Людмила Денисова вряд ли даст, поскольку деолигархизация в варианте Банковой в отдельных пунктах нарушает конституционное право на равенство всех граждан.

Монобольшинство, конечно, может внести законопроект об олигархах в сессионный зал и без одобрения евроинтеграционного комитета. Но тут Зеленского уже поджидают другие неприятности. Первая - пока президентский Офис и спикеры "слуг" пиарили антиолигархическую инициативу Зеленского, рассказывая, как закон об олигархах ускорит наш путь в НАТО, в парламенте появились альтернативные законопроекты. На сегодняшний день их три, но вряд ли народные депутаты этим ограничатся, ведь борьба с олигархами - прекрасная тема для пиара. Даже больше - вечная тема. Первый законопроект внес коллектив авторов из трех фракций - "Европейской солидарности", "Батькивщины" и "Голоса", второй - результат законотворчества Антона Полякова, некогда члена фракции "Слуга народа", третий - детище фракции Юлии Тимошенко. Документы в чем-то похожи с президентским, в чем-то существенно отличаются, но суть не в деталях, а в том, что альтернативные проекты должны пройти всю процедуру обсуждения. В парламентских комитетах, с общественностью, с нашими западными партнерами. Это время и оно работает против Зеленского.

Еще одна неприятность таится в недрах самого монобольшинства. После того, как президент заявил, что не видит смысла в роспуске парламента, поскольку стране нужна стабильность, у "слуг" свалилась гора с плеч. Впрочем, здесь скорее дело не в стабильности, поскольку "зеленые" уже давно не могут принимать законы без поддержки групп-сателлитов, а в рейтингах. Если у Зеленского они остаются сравнительно высокими, то его партию догоняют ближайшие преследователи - "ЕС" и ОПЗЖ. А потеряв в результате перевыборов хоть и формальное, но все же монобольшинство, президент рискует получить неконтролируемый парламент.

И если даже путем торгов и угроз удастся убедить "слуг" поддержать закон об олигархах в первом чтении, то ко второму депутаты (в том числе и простимулированные самими олигархами) обязательно внесут уйму поправок. Так что к парламентским каникулам могут не успеть. Точнее, сделают все, чтобы не успеть.

Отказаться от продавливания законопроекта №5599 на Банковой уже не могут, там не хотят выглядеть слабаками, потому, скорее всего, перед украинцами будут разыгрывать спектакль о том, что Зеленский очень хочет прижучить олигархов, а те объявили ему войну. И чтобы в этой войне победить, он обратится к народу. У президента есть опция всеукраинского референдума о судьбе олигархов, о чем он уже заявлял, и, не исключено, старт этому действу будет дан в День Независимости.

Однако такой сценарий имеет как позитивные для Зеленского моменты, так и негативные. Его личный рейтинг под влиянием мощной информационной кампании может вырасти, но "слуги" пойдут ко дну. Да, появится возможность обвинять тех, кого на Банковой назовут олигархами, во всех смертных грехах, но, во-первых, представители клуба миллиардеров способны жестко ответить, а, во-вторых, далеко не факт, что население испытает массовый энтузиазм по поводу референдума о судьбе двух десятков людей - есть темы куда важнее. Проще говоря, антиолигархический пиар может закончиться громким провалом, если желающих поддержать инициативу президента окажется гораздо меньше, чем видится пиарщикам с Банковой. Так что предложение евроинтеграционного комитета Рады доработать закон, убрав сомнительные нормы, можно протрактовать и как руку помощи президентскому Офису. Но эту руку там отвергнут.

