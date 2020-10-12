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Правительство поддержало изменение правил выдачи автономеров
Кабинет министров поддержал законопроект по изменению правила выдачи номерных знаков для транспортных средств.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Проектом закона предлагается передать изготовление номерных знаков для транспортных средств, подлежащих государственной регистрации, и номерных знаков для разовых поездок субъектам хозяйствования.
Сейчас главный сервисный центр МВД ежегодно проводит тендерную процедуру по заказу, изготовлению и закупке номерных знаков на авто. Затем закупленные номера передает в региональные сервисные центры, которые, в свою очередь, передают их в территориальные сервисные центры. Такая процедура крайне громоздка и экономически невыгодна.
«Ранее при регистрации транспортного средства человек получал свидетельство о регистрации и номерной знак. Теперь будет получать только свидетельство, а уже автономер будет заказывать в том месте, которое имеет право производить его по государственному стандарту. Наша инициатива дает возможность гражданам по своему усмотрению выбирать комбинации номерных знаков, имеющиеся в свободном доступе, а не только те, которые имеются в сервисном центре МВД. Надеемся, народные депутаты также поддержат законопроект, и это будет еще один шаг к упрощению процесса предоставления государственных услуг», - отметил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
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