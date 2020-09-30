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«Дія»: Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем — Минцифры
Кабмин на заседании 30 сентября принял постановление, которым разрешил зарегистрированным фактическим пользователям транспортных средств пользоваться электронным свидетельством о регистрации авто в мобильном приложении Дія.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Раньше в Дії свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт) отображались только у владельцев автомобилей. Теперь своим техпаспортом можно поделиться с другим водителем. Для этого в кабинете водителя нужно назначить фактического пользователя. После того, как владелец авто подтвердит фактического пользователя, у другого водителя в Дії отразится свидетельство на управление транспортным средством", - пояснили в ведомстве.
Отмечается, что проект реализуется Минцифры совместно с МВД. Официально 5 октября на Diia Summit будет презентован новый функционал приложения.
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